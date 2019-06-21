Казахская нацвалюта резко подешевела

21 июня 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи 21 июня 2019 года составил 377,78 тенге, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю национальная валюта Казахстана к доллару укрепилась сразу на 6,25 тенге. В понедельник, 17 июня, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 383,43, а в пятницу - 377,18 KTZ/USD.

По информации KASE, на дневной сессии минимальный курс доллара США сложился на уровне 376,60, максимальный — 378,70, закрытия — 378,70 тенге за доллар США. Объем торгов по американской валюте составил 166,88 миллиона долларов, число сделок по операциям с валютой — 422.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 381 тенге, а в Алматы — 381,3 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 21 июня составляет 380,56 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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