Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря

27 декабря 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,8905 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

27.12.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8905

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1819

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8096

1 бразильский реал

1 BRL

0,4194

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1204

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1465

1 чешская крона

1 CZK

0,0743

100 чилийских песо

100 CLP

0,2279

1 китайский юань

1 CNY

0,2429

1 датская крона

1 DKK

0,2532

1 грузинский лари

1 GEL

0,5947

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2183

1 индийская рупия

1 INR

0,0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2106

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0122

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,181

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7346

1 израильский шекель

1 ILS

0,49

1 канадский доллар

1 CAD

1,297

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6024

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0242

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4116

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0898

1 молдавская лея

1 MDL

0,0984

1 египетский фунт

1 EGP

0,106

1 норвежская крона

1 NOK

0,1915

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0178

1 польский злотый

1 PLN

0,4437

1 российский рубль

1 RUB

0,0274

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2557

1 саудовский риал

1 SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3419

1 турецкая лира

1 TRY

0,2862

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0722

100 японских иен

100 JPY

1,5531

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1353

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 декабря
Финансы 26 декабря 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 декабря
Финансы 25 декабря 10:16
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 декабря
Финансы 24 декабря 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 декабря
Финансы 19 декабря 09:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 декабря
Финансы 18 декабря 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 декабря
Финансы 17 декабря 10:25
Лента новостей
Компания SOCAR о результатах деятельности в текущем году в рамках проекта «Карабах»
Энергетика 09:59
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США
Энергетика 09:52
Число жертв авиакатастрофы в Алмате выросло до 14 человек (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Казахстан 09:50
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета
Казахстан 09:49
Туркменский НПЗ закупит бумагу с водяным знаком
Тендеры 09:40
В Узбекистане увеличена добыча газа на одном из месторождений
Энергетика 09:36
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты
Казахстан 09:33
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:32
Химический Госконцерн Туркменистана продлевает тендер
Тендеры 09:32