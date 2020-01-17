SOCAR Capital обнародовала показатели доходов от облигаций

БАКУ/Trend/ - Облигации SOCAR, по результатам первых выплат в 2020 году, принесли своим владельцам доход в размере 1,25 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

Как отмечается, таким образом, общий доход владельцев облигаций вырос до 16,25 миллиона долларов.

«Квартальные проценты по облигациям в размере 1,25 миллиона долларов, номинальная стоимость которых составляет одну тысячу долларов, со сроком погашения пяти лет, с годовой доходностью пять процентов, с графиком выплаты процентов раз в три месяца, были переведены на счет владельцев облигаций», - говорится в сообщении SOCAR Capital.

Сообщается, что высокий спрос на облигации SOCAR является следствием того, что объем операций с этими ценными бумагами на вторичном рынке достиг 185 миллионов долларов, а количество заключенных сделок с облигациями превысило две тысячи. Облигации стали самым торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, а объем РЕПО-операций по ним приблизился к 34 миллионам долларов.

«В настоящее время владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит с помощью РЕПО-операций на выгодных условиях, а также привлечь кредиты в манатах под 15-16 процентов, заложив облигации в соответствующем банке. При этом владельцы облигаций не теряют 5 процентов своих доходов, а фактическая процентная ставка по полученному кредиту снижается до 9-10 процентов», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что общим результатом всех этих показателей является то, что в текущем году планируется выпуск новых облигаций и в данном направлении продолжаются подготовительные меры.

Отметим, что очередная процентная выплата по облигациям SOCAR, которые можно получить в Центрах ASAN №1 и №5, состоится 17 апреля 2020 года. За дополнительной информацией граждане могут обращаться по номеру * 1999.

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