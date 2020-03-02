Более 5400 граждан Азербайджана зарегистрировались в новом проекте Ипотечного фонда

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день более 5,4 тысячи граждан сформировали электронную заявку по модулю аренды жилья через систему “Электронная ипотека и кредитная гарантия” Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд, данный процесс продолжается, и гражданам, желающим арендовать жилье, рекомендуется завершить формирование электронного кабинета.

Во время ожидания приема обращения будут размещены в электронном кабинете, о чем заявителю придет уведомление посредством смс сообщения на заявленный номер.

Отметим, что в целях обеспечения прозрачности все обращения будут приниматься только посредством электронной системы в порядке очереди, а информация об очередности будет отражена в электронном кабинете и информационных ресурсах Фонда. Доступность этой информации как для обратившихся граждан, так и для широкой общественности будет обеспечиваться Фондом регулярно.

Следует также отметить, что оценка платежеспособности граждан будет осуществляться по критериям, публично заявляемым фондом на основе официальных данных, полученных посредством электронной системы.

Также отмечено, что Фонд будет регулярно сообщать общественности всю необходимую информацию о сдаче квартир, количестве зарегистрированных первичных обращений и ходе процессов.

На сайте Фонда граждане могут ознакомиться с адресами, количеством, площадью и другой информацией, связанной с жилыми помещениями сдаваемыми в аренду с обязательством последующей продажи .

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili