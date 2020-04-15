Минэкономики представило списки налогоплательщиков, получивших финподдержку от государства

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, продолжается выполнение программ по выплате определенной части заработной платы наемным работникам и финансовой поддержке индивидуальных (микро) предпринимателей в областях, пострадавших от коронавирусной (COVID-19) пандемии. Для обеспечения прозрачности процесса министерство экономики представляет списки налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку государства (списки будут регулярно обновляться), сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

С этими списками можно ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам, размещенным на официальных сайтах министерства экономики и Государственной налоговой службы:

министерство экономики:https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при министерстве экономики:https://bit.ly/34CBkEw

Отметим, что по этим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них и другой полезной информацией.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva