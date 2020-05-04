Основной объем сделок по ценным бумагам в Азербайджане приходится на вторичный рынок
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Гендиректор ВОЗ: Пандемия требует от нас принятия чрезвычайных мер как на глобальном, так и национальном уровне
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Тиджани Мухаммад-Банде: Верю, что Движение неприсоединения и впредь будет выступать за справедливость
Президент Ильхам Алиев: Страны-участницы Движения неприсоединения с понимаем относятся к проблемам друг друга, демонстрируют солидарность и отдают предпочтение многостороннему сотрудничеству
Верховный представитель Европейского cоюза выразил поддержку ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитету Азербайджана
Проведено очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией
Президент Ильхам Алиев: В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене
Президент Ильхам Алиев: До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы
Президент Ильхам Алиев: Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения Азербайджан выделяет ВОЗ дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан своевременно принял оперативные и необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса
Президент Ильхам Алиев: В последние три недели в нашей стране наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов делиться с другими государствами-участниками Движения неприсоединения опытом в области лечения больных коронавирусом и осуществлять сотрудничество в этой сфере
Смягчение карантина не означает, что мы избавились от этой эпидемии - председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики
Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19 в глобальном масштабе
Ведущие нефтяные компании присоединились к новой инициативе по защите окружающей среды в Азербайджане
Сумма поддержки Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в Центральной Азии и Европе превысила $1,4 млрд.
В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, вылечились 39, скончался 1 человек - Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана: Неучастие в "Виртуальной школе" не должно расцениваться как отставание от учебной программы
Прошел брифинг с участием председателя правления Бактрансагентства в Оперативном штабе при Кабмине (ВИДЕО)
МИД Азербайджана: Наша позиция в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна, и остается неизменной
Заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова: Давайте будем солидарны - останемся дома и убережем себя (ВИДЕО)
В Азербайджане предлагается предоставить врачам определенные льготы и привилегии в постпандемический период
По инициативе Президента Ильхама Алиева прошел Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (ФОТО)