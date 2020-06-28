Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой

БАКУ /Trend/ - Raiffeisen Bank International (RBI) играет связующую роль между азербайджанскими финансовыми институтами и европейской и мировой экономикой.

Об этом сказали Trend в Raiffeisen Bank International.

Было отмечено, что Raiffeisen Bank International продолжает тесно сотрудничать с большинством крупных финансовых институтов страны, включая небанковские, и делает все возможное, чтобы предоставить партнерам в Азербайджане наилучшие финансовые и банковские решения, соответствующие потребностям местного рынка.

Как сказали в банке, RBI уже давно выступает в качестве главного банка-корреспондента в Европе для финансового рынка Азербайджана.

"Объем сделок довольно велик. В частности, мы очень активно занимаемся торговым финансированием и уже много лет поддерживаем в этом направлении многие проекты, в том числе и один из самых престижных – Формулу-1", - сказали в Raiffeisen Bank.

Было подчеркнуто, что также банк занимается такими направлениями, как синдицированные кредиты, Форекс, денежный рынок, депозитарные операции, фиксированный доход и многие другие услуги и продукты.

Отметим, что Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки тринадцати стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество поставщиков других финансовых услуг, например, в областях лизинга, управления активами. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в отдельных азиатских и западноевропейских странах.

RBI активно работает на рынке Азербайджана через местную дочернюю компанию "Райффайзенбанк Москва" (РБРУ).

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili