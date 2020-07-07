Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,7 и 1,923 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 07.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,923 0,0043 -0,0059 0,0052 1 российский рубль 0,0237 -0,0002 -0,0009 -0,0098 1 турецкая лира 0,2477 -0,0001 -0,0042 -0,0167 1 австралийский доллар 1,1845 0,0007 -0,0011 -0,1316 1 аргентинский песо 0,024 -0,0001 -0,0007 -0,1299 1 белорусский рубль 0,6977 0 -0,0109 0 1 бразильский реал 0,3174 -0,0025 -0,0147 -0,0210 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0027 1 южноафриканский ранд 0,1 -0,0003 -0,0009 -0,0032 100 южнокорейских вон 0,1425 0,0709 0,0021 -0,0374 1 чешская крона 0,0721 0,0001 -0,0003 -0,0047 100 чилийских песо 0,213 0,0011 -0,0074 0,0011 1 китайский юань 0,2424 0,0013 0,0029 -0,0521 1 датская крона 0,2581 0,0005 -0,0006 0,0012 1 грузинский лари 0,5564 -0,0013 -0,0156 -0,0019 1 гонконгский доллар 0,2194 0 0 -0,0130 1 индийская рупия 0,0228 0 0,0003 -0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,126 0,0018 -0,0182 0 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0001 -0,0004 0,0018 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,0777 1 шведская крона 0,1839 0,0006 -0,0014 0,0150 1 швейцарский франк 1,8033 0,0004 0,0247 -0,0474 1 израильский шекель 0,492 -0,0031 -0,0002 -0,0662 1 канадский доллар 1,2545 -0,0013 -0,0056 -0,0002 1 кувейтский динар 5,5271 0,0033 0,0051 -0,0028 1 казахский тенге 0,0042 0 0 0,0003 1 киргизский сом 0,0216 -0,0008 -0,0014 -0,0133 100 ливанских фунтов 0,1127 -0,0001 -0,0010 -0,0135 1 малайзийский ринггит 0,3979 0,0011 -0,0008 0,0033 1 мексиканский песо 0,076 -0,0003 -0,0019 0,0032 1 молдавская лея 0,0982 -0,0002 0,0001 -0,0183 1 египетский фунт 0,1058 0,0003 0,0008 -0,0031 1 норвежская крона 0,1809 0,0006 -0,0015 -0,0215 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0031 1 польский злотый 0,4306 0,0007 -0,0046 -0,0215 1 сингапурский доллар 1,221 -0,0002 0,0013 0,7677 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0004 -1,9023 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3443 0,0029 0,0056 -0,0112 1 тайваньский доллар 0,0577 -0,0001 0,0007 0,0030 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0005 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,063 0,0005 -0,0008 -0,0030 100 японских иен 1,5834 0,0046 0,0259 0,0074 1 новозеландский доллар 1,1144 0,0010 0,0117 -0,0211

(Автор: Фидан Бабаева.)

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