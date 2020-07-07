Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,7 и 1,923 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
07.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,923
|
0,0043
|
-0,0059
|
0,0052
|
1 российский рубль
|
0,0237
|
-0,0002
|
-0,0009
|
-0,0098
|
1 турецкая лира
|
0,2477
|
-0,0001
|
-0,0042
|
-0,0167
|
1 австралийский доллар
|
1,1845
|
0,0007
|
-0,0011
|
-0,1316
|
1 аргентинский песо
|
0,024
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,1299
|
1 белорусский рубль
|
0,6977
|
0
|
-0,0109
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,3174
|
-0,0025
|
-0,0147
|
-0,0210
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0027
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1
|
-0,0003
|
-0,0009
|
-0,0032
|
100 южнокорейских вон
|
0,1425
|
0,0709
|
0,0021
|
-0,0374
|
1 чешская крона
|
0,0721
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0047
|
100 чилийских песо
|
0,213
|
0,0011
|
-0,0074
|
0,0011
|
1 китайский юань
|
0,2424
|
0,0013
|
0,0029
|
-0,0521
|
1 датская крона
|
0,2581
|
0,0005
|
-0,0006
|
0,0012
|
1 грузинский лари
|
0,5564
|
-0,0013
|
-0,0156
|
-0,0019
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0
|
0
|
-0,0130
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0
|
0,0003
|
-0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,126
|
0,0018
|
-0,0182
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0001
|
-0,0004
|
0,0018
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,0777
|
1 шведская крона
|
0,1839
|
0,0006
|
-0,0014
|
0,0150
|
1 швейцарский франк
|
1,8033
|
0,0004
|
0,0247
|
-0,0474
|
1 израильский шекель
|
0,492
|
-0,0031
|
-0,0002
|
-0,0662
|
1 канадский доллар
|
1,2545
|
-0,0013
|
-0,0056
|
-0,0002
|
1 кувейтский динар
|
5,5271
|
0,0033
|
0,0051
|
-0,0028
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
-0,0008
|
-0,0014
|
-0,0133
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
-0,0001
|
-0,0010
|
-0,0135
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3979
|
0,0011
|
-0,0008
|
0,0033
|
1 мексиканский песо
|
0,076
|
-0,0003
|
-0,0019
|
0,0032
|
1 молдавская лея
|
0,0982
|
-0,0002
|
0,0001
|
-0,0183
|
1 египетский фунт
|
0,1058
|
0,0003
|
0,0008
|
-0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1809
|
0,0006
|
-0,0015
|
-0,0215
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0,4306
|
0,0007
|
-0,0046
|
-0,0215
|
1 сингапурский доллар
|
1,221
|
-0,0002
|
0,0013
|
0,7677
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0004
|
-1,9023
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3443
|
0,0029
|
0,0056
|
-0,0112
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
-0,0001
|
0,0007
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0005
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,063
|
0,0005
|
-0,0008
|
-0,0030
|
100 японских иен
|
1,5834
|
0,0046
|
0,0259
|
0,0074
|
1 новозеландский доллар
|
1,1144
|
0,0010
|
0,0117
|
-0,0211
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva