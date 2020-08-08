Цена на евро перешла отметку в 2 маната (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 июля 1,7 3 августа 1,7 28 июля 1,7 4 августа 1,7 29 июля 1,7 5 августа 1,7 30 июля 1,7 6 августа 1,7 31 июля - 7 августа - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0102 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0105 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,9 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 июля 1,9898 3 августа - 28 июля 1,9945 4 августа 2,0018 29 июля 1,9939 5 августа 2,0088 30 июля 2,0003 6 августа 2,0195 31 июля - 7 августа 2,012 Средний курс за неделю 1,9946 Средний курс за неделю 2,0105

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,5 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 июля 0,0237 3 августа - 28 июля 0,0238 4 августа 0,0233 29 июля 0,0234 5 августа 0,0232 30 июля 0,0234 6 августа 0,0233 31 июля - 7 августа 0,0232 Средний курс за неделю 0,0236 Средний курс за неделю 0,0233

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире увеличился на 0,001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2411 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,2 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 июля 0,2483 3 августа - 28 июля 0,2471 4 августа 0,2438 29 июля 0,2451 5 августа 0,2456 30 июля 0,2438 6 августа 0,2409 31 июля - 7 августа 0,234 Средний курс за неделю 0,2461 Средний курс за неделю 0,2411

(Автор: Эльдар Джанашвили)