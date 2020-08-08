Цена на евро перешла отметку в 2 маната (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 июля
|
1,7
|
3 августа
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
4 августа
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
5 августа
|
1,7
|
30 июля
|
1,7
|
6 августа
|
1,7
|
31 июля
|
-
|
7 августа
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0102 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0105 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,9 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 июля
|
1,9898
|
3 августа
|
-
|
28 июля
|
1,9945
|
4 августа
|
2,0018
|
29 июля
|
1,9939
|
5 августа
|
2,0088
|
30 июля
|
2,0003
|
6 августа
|
2,0195
|
31 июля
|
-
|
7 августа
|
2,012
|
Средний курс за неделю
|
1,9946
|
Средний курс за неделю
|
2,0105
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,5 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 июля
|
0,0237
|
3 августа
|
-
|
28 июля
|
0,0238
|
4 августа
|
0,0233
|
29 июля
|
0,0234
|
5 августа
|
0,0232
|
30 июля
|
0,0234
|
6 августа
|
0,0233
|
31 июля
|
-
|
7 августа
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0236
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире увеличился на 0,001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2411 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,2 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 июля
|
0,2483
|
3 августа
|
-
|
28 июля
|
0,2471
|
4 августа
|
0,2438
|
29 июля
|
0,2451
|
5 августа
|
0,2456
|
30 июля
|
0,2438
|
6 августа
|
0,2409
|
31 июля
|
-
|
7 августа
|
0,234
|
Средний курс за неделю
|
0,2461
|
Средний курс за неделю
|
0,2411
(Автор: Эльдар Джанашвили)