Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Финансы 26 ноября 2020 10:32 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 25 ноября составила 48,37 доллара за баррель, что на 0,3 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 47,83 доллара за баррель, что на 0,29 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 47,23 доллара за баррель, что на 0,25 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 ноября составила 46,74 доллара, что на 0,04 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 26 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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