Минфин Азербайджана разместит на фондовой бирже процентные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 декабря пройдет аукцион по размещению процентных краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

На торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов и со сроком обращения в 364 дня.

Сроки оплаты по облигациям - 14 декабря 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом, объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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