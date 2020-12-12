Германия выделит почти €500 млн на борьбу с изменением климата

Германия выделит почти €500 млн, чтобы помочь другим странам в борьбе с изменением климата. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Все государства должны быть в состоянии профинансировать необходимые инвестиции в области защиты климата. Германия намерена выделить дополнительно почти €500 млн», — сказала Меркель.

Она также призвала международное сообщество финансировать меры по борьбе с изменением климата.

Также Меркель подчеркнула, что Германия выполнит свое обещание и к 2020 году будет выделять до €4 млрд в год на климатические проблемы.