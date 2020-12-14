Туркменистан подписал ряд новых международных документов на крупную сумму
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Волнение моря и краски пейзажей в мощной энергетике Алигусейна Салимова. Памяти мастера кисти… (ФОТО)
Азербайджан продолжает принимать меры для привлечения инвестиций в сферу возобновляемой энергетики (ФОТО)
На заседании комитета парламента Азербайджана обсудили создание муниципалитетов на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев упразднил распоряжение о назначении коменданта территорий, где действовал комендантский час
Генпрокуратура и МВД Азербайджана еще раз предупредили граждан о сохраняющейся на освобожденных территориях минной угрозе
Президент Узбекистана ознакомился с проектами, реализуемыми на совместном предприятии «UzXCMG» в Ургенче
PASHA Bank совместно с E-PUL, Visa и SOCAR PETROLEUM обеспечили внедрение технологии оплаты по QR-коду
«Лаборатория Касперского»: благодаря удалённой работе люди стали смотреть больше фильмов и чаще играть в видеоигры (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали серебряную и бронзовую медали в индивидуальных соревнованиях Кубка мира в Сербии
Результат Международной конференции в честь юбилея постоянного нейтралитета - Ашхабадский итоговый документ
В Азербайджане в связи с дополнительными ограничениями карантина вновь будет оказана единовременная помощь в 190 манатов