Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр

БАКУ /Trend/ - Зарегистрированные сделки на внебиржевом вторичном рынке доминируют по сравнению с первичными рыночными сделками, несмотря на большой объём осуществляющихся биржевых сделок на первичном рынке.

Об этом Trend сообщили в Национальном депозитном центре Азербайджана (НДЦ).

Согласно заявлениям НДЦ, в последнее время в усиливающейся и модернизирующейся экономике Азербайджана проводится значительные работа по развитию рынка капитала и если обратиться к статистическим данным, то можно заметить, что рынок капитала развивается стремительными темпами. Так, за прошедший месяц текущего года были зарегистрированы 461 биржевая и 89 внебиржевых сделок в объеме 1,01 миллиарда манатов и 194,7 миллионов манатов соответственно. Количество же сделок РЕПО приблизилось к 100 в размере 183,25 миллионов манатов. По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года, объём зарегистрированных биржевых сделок вырос на 35,1 процентов, объём внебиржевых сделок возрос более чем в три раза, а сделки РЕПО за год продемонстрировали рост в два раза.

В депозитном центре заметили, что изучение международного опыта на рынках капитала, применение оптимальных и передовых мировых стандартов являются приоритетными вопросами, стоящими перед азербайджанским инвестиционным рынком и Национальный депозитный центр Азербайджана, как один из фундаментальных институтов рынка капитала, уделяет особое внимание развитию международных связей. НДЦ является членом таких авторитетных международных организаций, как Ассоциация национальных нумерующих агентств (АННА), Международная ассоциация услуг по ценным бумагам и Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

Наряду с этим, депозитный центр Азербайджана активно участвует в качестве заинтересованной стороны в организации международных конференций по рынку ценных бумаг.

В НДЦ Азербайджана подытожили, что всего в предыдущем году со стороны центра было зарегистрировано около шести тысяч сделок, из которых 4,75 тысячи были биржевыми, 605 - внебиржевыми, а 635 сделок достались РЕПО операциям. В текущем году согласно показателям минувших месяцев ожидается рост сделок.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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