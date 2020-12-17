В Казахстане отмечается улучшение основных показателей фондового рынка

БАКУ /Trend/ - В условиях сложившейся неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка были приняты меры для обеспечения стабильности деятельности финансовых организаций, сообщили Trend в Агентстве.

Правлением Агентства принято Постановление № 19, в соответствии с которым на период с 30 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года включительно приостановлено действие отдельных норм некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе регламентирующих вопросы пруденциального регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ).

В Агентстве сообщили, что в целях снижения давления на капитал и ликвидность в указанный период для ПУРЦБ установлен специальный режим пруденциального регулирования, предусматривающий смягчение требований к финансовым инструментам, а именно рейтинговых оценок финансовых инструментов, входящих в расчет ликвидных активов ПУРЦБ.

В соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК №42 были продлены сроки предоставления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отдельных видов отчетности в период действия чрезвычайного положения на территории Казахстана.

Вместе с тем, в августе 2020 года, в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Казахстан, началось поэтапное ослабление карантинных мер, в связи с чем в отдельных отраслях наблюдается восстановление экономической активности, о чем свидетельствует увеличение краткосрочного экономического индикатора по сравнению с июлем 2020 года на 20,5 процентов.

"Также отмечается улучшение основных показателей фондового рынка. Так, объем торгов акциями в августе достиг наивысшего значения за 2020 год, превысив докризисный уровень. Совокупный объем активов брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составил 394,1 миллиарда тенге (931,9 миллиона долларов) и в сравнении с началом текущего года увеличился на 37 процентов, при этом собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным увеличился на 29 процентов и составил 276,4 миллиардов тенге (653,6 миллиона долларов)", - сообщили в Агентстве.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Наталья Кочнева)