Китайская Sinohydro получила контракт в Грузии

Китайская дорожно-строительная компания Sinohydro Corporation Limited выиграла тендер на строительство участка дороги Земо-Осиаури-Чумателети в центральной части Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает пресс-службa Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Соответствующий контракт подписали заместитель главы департамента автодорог ведомства Александр Тевдорадзе и представитель Sinohydro Хе Пен.

По данным ведомства, стоимость контракта составляет 265 млн лари (80,5 млн долл. по текущему курсу). На данном участке дороги, протяженностью 6,4 км — одном из сложнейших на автомагистрали, предусмотрено строительство четырехполосной цементно-бетонной дороги с 11 мостами и 5 тоннелями.

Все работы должны быть завершены к началу весны 2023 года. Проект финансируется за счет кредита, выделенного Грузии Международным банком реконструкции и развития (входит в структуру Всемирного банка).