Биткоин вернулся в "бычий" тренд и вновь торгуется выше $28 тысяч

Биткоин в среду утром вышел на уровень чуть выше 28 тысяч долларов, возобновив "зеленый" тренд. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.11 мск биткоин дорожает на 6,81%, до 28 053 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,92%, до 28 025 долларов.

На долю биткоина приходится 69% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. А в воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, установив новый исторический максимум — 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.

"Несмотря на некоторую нерешительность текущего психологического фона крипторынка после недавнего коррекционного отката, сегодня мы ожидаем возвращения к росту курса биткоина, который к концу дня 30 декабря может достигнуть значений в 28 500 долларов за монету", — прокомментировал директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.