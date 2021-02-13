Власти США сохранят пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из Европы

Новая администрация США приняла решение в ближайшее время не отменять введенные ранее таможенные пошлины на импортируемые из Европы вино, сыр и другие продукты питания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в документе аппарата представителя США на торговых переговорах.

Американский ресторанный бизнес, которому последствия пандемии нового коронавируса нанесли серьезный ущерб, просил власти отменить данные тарифы. Европейские власти также неоднократно призывали Вашингтон отменить пошлины на товары из ЕС.

В октябре 2019 года Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести меры в размере почти $7,5 млрд в год на товары и услуги стран Евросоюза, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Под американские меры, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты. Кроме того, пошлины затрагивают французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран - членов ЕС.