В Азербайджане планируется увеличить финподдержку малых предпринимателей
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Чтобы предотвратить распространение вируса в Азербайджане, нужно вакцинировать 60% населения – Минздрав
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией компаний оборонной промышленности Турции (ФОТО)
«АзИз» выразил благодарность доктору Ишаю Фалику от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле (ВИДЕО)
Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября и 11 января – Арзу Нагиев
Фонд YAŞAT взял на себя расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Регулирование деятельности репетиторов не входит в полномочия минобразования Азербайджана - завотделом
Решение о дистанционном обучении в ряде школ Азербайджана - наиболее оптимальное в нынешних условиях - минобразования
За счет земледелия в Карабахе валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 10 процентов – прогноз
Апрельские бои стали важным фактором в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - азербайджанский депутат
Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос перевода школ в ряде городов на дистанционное обучение
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
Sevgilim, sevgilim! Так у нас в Баку любимую зовут… Вечные произведения Энвера Алибейли (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял технического директора компании Baykar и руководителя правления компании ASELSAN (ФОТО/ВИДЕО)