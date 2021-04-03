В Азербайджане планируется увеличить финподдержку малых предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) в нынешнем году планирует увеличить финансовую поддержку малых предпринимателей в регионах, расширить развитие микрофинансового рынка.

Об этом сказал Trend председатель правления AMFA Джалал Алиев.

По его словам, в результате успешной реализации ряда проектов в прошлом году ассоциации удалось достичь заметных результатов.

"В 2020 году Ассоциация микрофинансирования Азербайджана успешно завершила проекты по развитию малого предпринимательства в регионах страны, а также реализацию двух проектов, продолжила осуществление текущих проектов и приступила к реализации одного нового. Во всех проектах субъектам малого предпринимательства с низкими доходами, в которых бенефициарами выступили более 150 человек (женщины и мужчины), была оказана финансовая помощь. В рамках проектов им как микропредпринимателям был предоставлен капитал для закупки оборудования и сырья для развития бизнеса", - сказал Алиев.

Говоря о зарубежных инвестициях в микрофинансовый сектор, глава правления подчеркнул, что в Азербайджане сократилось финансирование НБКО со стороны международных финансовых институтов.

"Одна из причин сокращения финансирования заключается в том, что некоторые фонды изменили критерии региональной деятельности в своих стратегических планах. Многие регионы заинтересованы в микрофинансовом секторе развивающихся стран. Другая причина - риски обменного курса, которые могут быть увеличены за счет средств, привлеченных в иностранной валюте", - сказал он.

Алиев напомнил, что в 2020 году в Азербайджане суммарный уставный капитал небанковских кредитных организаций (НБКО) вырос с 113,8 миллиона до 120,3 миллиона манатов.

"Ассоциация микрофинансирования Азербайджана реализовала более 50 международных проектов до 2021 года. Среди основных направлений деятельности AMFA в 2021 году будет стимулирование и кредитование женского предпринимательства", – сказал он.

Напомним, что микрофинансирование было внедрено в Азербайджане в середине 1990-х годов для удовлетворения экономических потребностей почти одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились в результате нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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