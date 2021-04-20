Ассоциация страховщиков Азербайджана обновила соглашение о сотрудничестве с ARPA

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) и Ассоциацией бухгалтеров и специалистов по рискам Азербайджана (ARPA) было обновлено официальным соглашением.

Как сообщили во вторник Trend в АСА, со стороны Ассоциации страховщиков Азербайджана соглашение подписал исполнительный директор Эльмар Мирсалаев, а со стороны ассоциации бухгалтеров и специалистов по рискам Азербайджана – председатель правления Гюнай Шахбазова.

В заявлении организации говорится, что согласно достигнутой договоренности, две ассоциации примут совместное участие в реализации учебных и информационных проектов, которые будут организованы по направлениям риск-страхования.

Напомним, что Ассоциация страховщиков Азербайджана прошла регистрацию 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 20 страховых и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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