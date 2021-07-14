ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выставил на аукцион, состоявшийся на Бакинской фондовой бирже, краткосрочные ноты на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу, в ходе аукциона 17 инвесторов подали 24 заявки в ценовом диапазоне от 99,52 (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения нот и средневзвешенная цена сформировались на уровне 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 805,7 миллиона манатов, а объем размещенных нот – 100 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в восемь раз.

Дата погашения назначена на 11 августа.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать их могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni