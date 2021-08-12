Стоимость азербайджанской нефти превышает $70 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 августа составила 70,17 доллара за баррель, что на 0,8 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 69,53 доллара за баррель, что на 0,81 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 66,81 доллара за баррель, сократившись относительно предыдущего показателя на 1,02 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 августа составила 70,69 доллара, что на один доллар меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 12 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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