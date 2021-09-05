В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам физлиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане банковские вклады физических лиц в иностранной валюте по итогам января - июля 2021 года составили 3,845 миллиарда в манатном эквиваленте, что на шесть процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), доля вкладов физлиц в инвалюте в общей сумме вкладов составила 44,7 процента.

По данным ЦБА, вклады населения, включая средства занимающихся предпринимательством физлиц, в национальной валюте в отчетный период достигли 4,761 миллиарда манатов, что на 29,2 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля вкладов физлиц в нацвалюте составила 55,3 процента от общей суммы вкладов населения.

В целом банковские вклады населения Азербайджана, включая физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в отчетный период составили 8,606 миллиарда манатов, что на 10,7 процента превышает показатель января - июля 2020 года.

Вклады резидентов и нерезидентов достигли 8,32 миллиарда манатов и 284,7 миллиона манатов соответственно. В годовом исчислении вклады резидентов выросли на 861,5 миллиона манатов (11,5 процента), а вклады нерезидентов - сократились на 29,8 миллиона манатов (9,5 процента).

Депозиты в банках Азербайджана на начало августа достигли 25 миллиардов манатов, что на 10,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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