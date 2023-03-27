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В правлении “Bank BTB” произошли кадровые изменения

Финансы Материалы 27 марта 2023 11:06 (UTC +04:00)
В правлении “Bank BTB” произошли кадровые изменения

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель правления ОАО “Bank BTB” Эмиль Рзаев покинул свой пост.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно информации, его обязанности временно исполняет первый заместитель Эльданиз Гусейнов, заместителями председателя Правления назначены члены правления банка Рауф Гурбанов и Заур Юсифов.

Кроме того, член Наблюдательного совета банка Алиш Тагиев также покинул свой пост, а Ровшан Фархад-заде избран новым членом Наблюдательного совета.

Напомним, что “Bank BTB” был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 66,45 миллиона манатов.

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