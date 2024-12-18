Центральный банк Азербайджана ожидает стабильность на валютном рынке в 2025 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает стабильность на валютном рынке в 2025 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в пояснении ЦБА касательно решения по учетной ставке.

"Профицит текущего счета платежного баланса за 9 месяцев составил 4 миллиарда долларов США, что эквивалентно 7,2 процента ВВП. Основным компонентом текущего счета является внешнеторговый баланс, где, по данным Государственного таможенного комитета, за 11 месяцев 2024 года зафиксирован положительный сальдо в размере 5,6 миллиарда долларов США".

В документе отмечается, что в условиях благоприятных показателей внешнего сектора на валютном рынке сохраняется стабильность, а спрос на валютных аукционах, организованных Центральным банком, полностью удовлетворяется.

"Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения одноразовых государственных расходов Центральный банк в 2023 году приобрел иностранную валюту на внутреннем рынке и осуществлял ее плановую продажу в ноябре 2024 года. Несмотря на это, на конец ноября 2024 года валютные резервы Центрального банка составили 10,9 миллиарда долларов США, что значительно превышает международно признанные нормы достаточности. Например, текущий уровень валютных резервов Центрального банка в два раза превышает объем импорта товаров и услуг за три месяца. Прогнозируемый профицит текущего счета позволяет ожидать сохранения стабильности на валютном рынке и в 2025 году. Согласно октябрьскому прогнозу, в 2025 году профицит текущего счета составит 5,5 миллиарда долларов США", - говорится в информации.

Отметим, что 18 декабря ЦБА принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента. Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Подчеркивается, что решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом фактической и прогнозируемой инфляции в пределах целевого уровня (4±2%) и анализа макроэкономических тенденций.

Следующие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, а также динамики внутренних и внешних рисковых факторов. Центральный банк продолжает анализировать экономические процессы и мониторить финансовые рынки.