Объем эмиссии нот Центробанка Азербайджана многократно снизился

БАКУ /Trend/ - С начала этого года объем эмиссии нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сократился в 4,6 раза.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в пояснении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) касательно решения по учетной ставке.

"Индекс 1DAZIR в ноябре и в текущем периоде декабря формировался в пределах процентного коридора на уровне 7,66 процента и 7,79 процента соответственно. Активность на необеспеченном рынке остается высокой. Среднедневной объем операций на необеспеченном денежном рынке составил 627,3 миллиона манатов в ноябре и 402,3 миллиона манатов в текущем периоде декабря. Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов на финансовых рынках и изменений в позиции ликвидности банковской системы. Учитывая влияние изменений остатков на счетах правительства на ликвидность банковской системы, ЦБА с начала года значительно сократил объем стерилизационных операций", – говорится в сообщении.

Отметим, что ЦБА 18 декабря принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента. Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Подчеркивается, что решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом фактической и прогнозируемой инфляции в пределах целевого уровня (4±2%) и анализа макроэкономических тенденций.

Следующие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, а также динамики внутренних и внешних рисковых факторов. Центральный банк продолжает анализировать экономические процессы и мониторить финансовые рынки.