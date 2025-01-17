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Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы (ФОТО)

Финансы Материалы 17 января 2025 10:55 (UTC +04:00)
Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы (ФОТО)
Фото: Центральный Банк Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ЦБА, первый заместитель председателя ЦБ Алияр Мамедъяров провел встречу со страновым менеджером АБР по Азербайджану Саннией Дуррани-Джамал.

В рамках встречи была представлена новая Рамочная программа партнерства по Азербайджану на 2025–2029 годы. На встрече была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством Азербайджана с АБР, а также проведен обмен мнениями о перспективах углубления этого партнерства.

Для более детального ознакомления с Рамочной программой партнерства предлагаем прочитать наше интервью.

Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы (ФОТО)
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