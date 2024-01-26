ADNSU может сотрудничать с британским вузом по специальности "возобновляемые источники энергии"

БАКУ/Trend/ — Представители министерства энергетики Азербайджана, британского университета Уорвика и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) обсудили возможность сотрудничества по международной программе двойных дипломов по специальности "возобновляемые источники энергии" (ВИЭ).

Об этом в пятницу передает Trend со ссылкой на сообщение Агентства по ВИЭ (AREA) при минэнерго Азербайджана.

"Участниками встречи были замминистра энергетики Эльнур Солтанов, руководство AREA, декан британского университета Уорвика Робин Кларк, директор международной программы по двойным дипломам Рафиг Алиев и другие лица. Было обсуждено сотрудничество на уровне магистратуры по признанию дипломов по специальности "возобновляемые источники энергии"", — отмечено в сообщении.

Отметим, что Азербайджан со второго десятилетия XXI века активно развивает проекты ВИЭ, и придает большое значение подготовке высококвалифицированных кадров.

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