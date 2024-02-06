bp рассчитывает в 2024 г. завершить сделку в связи с Lightsource

БАКУ /Trend/ - Компания bp во второй половине 2024 года завершит сделку по покупке 50,03 процента акций компании Lightsource, что станет важным шагом в реализации стратегии низкоуглеродной энергетики, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение bp.

"Lightsource является одним из ведущих в мире разработчиков и операторов объектов солнечной энергетики, а также аккумуляторов (хранилищ или накопителей энергии) для коммунальных предприятий", - отмечено в сообщении.

Эта "зеленая" компания работает в 19 регионах мира, ее портфель объединяет 8,4 ГВт проектов в солнечной энергетике (оценен в два миллиарда долларов).