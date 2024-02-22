На симпозиуме МЭА-МЭФ-ОПЕК в Эр-Риаде было сообщено о достижениях Азербайджана в "зеленой" энергетике

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов выступил в Эр-Рияде на 14-м симпозиуме "Международное энергетическое агентство (МЭА) – Международный энергетический форум (МЭФ) – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)" по энергетическому обзору, передает в четверг Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

В выступлении замминистра были отмечены достижения Азербайджана в энергетическом секторе как в области традиционных, так и возобновляемых источников энергии.

Было сообщено об интересе Азербайджана к развитию проектов "зеленого" водорода и подчеркнуто, что исследуется потенциал производства и экспорта водорода из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с целью удовлетворения растущего спроса на низкоуглеродную энергетику.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, который в этом году примет COP29, уделяет особое внимание устойчивым и экологически чистым энергетическим решениям.

"Азербайджан присоединился к инициативам, связанным с "зеленой" энергетикой и энергоэффективностью в рамках COP28, а к 2027 году планируется увеличить долю возобновляемой энергетики в общей установленной мощности электроэнергии страны до 33 процентов", - отмечено в сообщении.

Также Аббасов сообщил о прогрессе в реализации проекта в сфере "зеленой" энергетики между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, по которому на начальном этапе в Европу через Черное море планируется экспортировать 4 ГВт "зеленой" энергии.