SOCAR и bp обсудили совместные инициативы в области перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - SOCAR и bp обсудили совместные инициативы в области перехода к "зеленой" энергетике.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Вместе с Ровшаном Наджафом, президентом SOCAR, и нашими коллегами мы провели встречу с Мюрреем Очинклоссом, генеральным директором bp. Наши обсуждения были посвящены анализу результатов двустороннего сотрудничества и изучению возможностей для дальнейшего взаимодействия. Мы также обсудили совместные инициативы в области перехода к "зеленой" энергетике, декарбонизации, а также разведки и добычи. bp подтвердила свою приверженность укреплению существующего партнерства с Азербайджаном и выразила большой интерес к участию в проектах по возобновляемым источникам энергии", - говорится в публикации.

Отметим, что генеральный директор bp Мюррей Очинклосс находится с запланированным двухдневным рабочим визитом в Азербайджане и обсуждает планы компании по долгосрочному партнерству. В течение своего визита Очинклосс проведет ряд внутренних встреч, включая встречу с руководством bp в Азербайджане, Грузии и Турции, а также встречу с региональным персоналом bp.

Кроме того, Очинклосс также планирует посетить терминал Сангачал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!