Каждой стране необходимо учитывать взятые на себя обязательства - Мария Фернанда

БАКУ /Trend/ - Каждой стране необходимо учитывать взятые на себя обязательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время выступления на панели XI Глобального Бакинского форума под названием "От добрых слов к добрым делам: Какие цели могут быть поставлены перед COP29" заявила 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

"Ключевой вопрос заключается в том, сколько финансов нам понадобится при переходе на "зеленую" энергию? Это также один из важных, ключевых вопросов, стоящих перед COP29. В основном это важно для маленьких государств и островных стран. По факту, мы должны внести в это ясность. Мы также должны рассмотреть возможность поступления дополнительных средств.

Еще один важный вопрос - дорожная карта, которая будет вести нас к 2030 году. Каждой стране необходимо учитывать взятые на себя обязательства", - добавила Эспиноса.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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