Обсуждено применение "зеленых" технологий на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ — В министерстве энергетики Азербайджана в расширенном составе прошло шестое заседание Рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго.

Председатель рабочей группы, министр энергетики Парвиз Шахбазов сделал акцент на том, что наряду с внедрением передовых технологий на этих территориях, необходимо создать удобную инфраструктуру для электромобилей.

"Применение "зеленых" технологий на освобожденных территориях соответствует выполнению соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики. Глобальная значимость мер, реализуемых в направлении создания "зеленых" энергетических зон в нашей стране, важна и в контексте организации в этом году в Азербайджане международной конференции COP29", — отмечено в сообщении.

На встрече в минэнерго была представлена ​​информация о проделанной работе по отражению в ресурсной базе соответствующих компонентов, применяемых в зоне "зеленой" энергетики, реализуемых мерах в сфере жилищного строительства и строительства жилых домов на территориях, освобожденных от оккупации.

Напомним, что Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами "зеленой" энергетики.

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