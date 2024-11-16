Следующий раунд национально определяемых вкладов - последний шанс для достижения климатических целей - Саймон Стил

БАКУ/Trend/- Следующий раунд национально определяемых вкладов, который состоится в начале следующего года, — последний и наиболее перспективный шанс для достижения климатических целей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на Парламентской встрече в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. На мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Эти вклады — значимая возможность, которую страны не могут упустить. При правильной подготовке они могут стать мощным инструментом для продвижения экономик и обществ, обеспечивая устойчивость, новые возможности и повышение качества жизни с опорой на доступную и безопасную чистую энергию", - сказал Стил.

Он подчеркнул, что нужные технологии уже доступны.

"Возобновляемые источники энергии — это не только устойчивый выбор, но и экономически самый выгодный с высокой отдачей", - отметил Стил.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.