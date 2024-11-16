Состоялась сессия по повышению устойчивости перед изменением климата в рамках на полях Парламентской встречи в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Баку состоялась сессия "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе сессии были рассмотрены национальные и глобальные усилия по удовлетворению потребностей в адаптации для людей, уже серьезно пострадавших от изменения климата.

Обсуждение коснулись достигнутого прогресса в рамках Глобальной цели по адаптации (GGA) и возможностей для парламентов содействовать реализации национальных планов адаптации (NAPs), включая обеспечение их поддержки на законодательном уровне.

Сессия стала важной площадкой для демонстрации парламентских усилий по поддержке успешной адаптации и укреплению роли местных сообществ в продвижении климатических инициатив, что может послужить вдохновением для других парламентов.

Как сказала глава отдела по вопросам климата Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Мирей Аталла, сейчас около 40 процентов инфраструктуры остаются уязвимыми к климатическим воздействиям.

"Согласованные кредиты могут стать дополнительным финансовым бременем для национальной казны, если при проектировании инфраструктуры не были учтены будущие климатические риски", — отметила она.

Аталла привела в пример разрушительные последствия наводнений в Пакистане. По оценкам, стоимость ликвидации ущерба, нанесенного инфраструктуре и пострадавшим районам, составила почти 40 миллиардов долларов.

Отметим, что в Баку состоялась Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи прошли следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии приняли участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.