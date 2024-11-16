Около 40% инфраструктуры остаются уязвимыми к климатическим воздействиям - ЮНЕП

БАКУ/Trend/ - Сейчас около 40 процентов инфраструктуры остаются уязвимыми к климатическим воздействиям.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала глава отдела по вопросам климата Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Мирей Аталла на сессии "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Согласованные кредиты могут стать дополнительным финансовым бременем для национальной казны, если при проектировании инфраструктуры не были учтены будущие климатические риски", — отметила она.

Аталла привела в пример разрушительные последствия наводнений в Пакистане. По оценкам, стоимость ликвидации ущерба, нанесенного инфраструктуре и пострадавшим районам, составила почти 40 миллиардов долларов.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.