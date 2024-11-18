Спецпредставитель президента России выступит на COP29 по теме климатической кооперации стран БРИКС

БАКУ/Trend/ - Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выступит на очередных секциях Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) в Баку (Азербайджан).

Как сообщает в понедельник Trend, на 18 ноября запланировано участие Бориса Титова в секции «Климатическая кооперация бизнеса стран БРИКС - 2024 год и перспективы».

21 ноября Титов выступит на секции «Сахалинский климатический эксперимент: результаты реализации и перспективы международного сотрудничества».

«Обсуждение Сахалинского эксперимента выносится на конференцию ООН впервые за три года его проведения, - отметил Титов. - Это одна из попыток смоделировать в локальных условиях тот самый рынок углеродных единиц, о необходимости которого столько говорят. Попытка не первая, но действенная и наверняка интересная для коллег из других стран.

В мире не так много примеров, когда в рамках региона была бы так отлажена отчетность по выбросам СО2, охватывающая все сферы деятельности человека. Для России особенно важно, что Сахалинский эксперимент проводится в регионе, где топливно-энергетический комплекс играет особую роль. Нам важно отработать эффективную механику борьбы с выбросами, которая одновременно не рушила бы сырьевые отрасли экономики. Думаю, что этот опыт имеет высокую практическую ценность не только для нас».

Цель Сахалинского климатического эксперимента — достижение углеродной нейтральности региона к 2025 году (выбросы парниковых газов равны их поглощению) и отработать систему торговли выбросами для последующего масштабирования на другие регионы России.

Предприятия, которые не могут соблюсти установленные квоты на выбросы, имеют право поступить двумя способами: приобрести недостающие углеродные единицы у климатических проектов; либо заплатить в бюджет штраф за каждую тонну CO2 сверх нормы. Первые торги углеродными единицами на Сахалине должны пройти в 2025 году.