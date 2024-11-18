Азербайджан предлагает включить осведомленность о климатических изменениях в международную программу PISA - министр

БАКУ /Trend/ - Как председатель COP29 Азербайджан предлагает включить осведомленность о климатических изменениях в качестве измеряемого компонента в рамках оценок PISA [Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся].

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе "круглого стола" в рамках COP29 на тему экологизации образования и повышения климатической грамотности - 2-й ежегодной встречи Партнерства по экологизации образования, передает Trend в понедельник.

"Образование — это не просто путь к пониманию, это механизм для значительных изменений и укрепления устойчивости. Мы гордимся сотрудничеством с международными партнерами, такими как ЮНЕСКО, ОЭСР и Партнерством по экологическому образованию. Широкая инициатива ЮНЕСКО по экологизации образовательных систем, включая экологизацию учебных программ и школ, способствует повышению осведомленности о климатических изменениях на всех уровнях. Ежегодная встреча Партнерства по экологическому образованию является свидетельством нашей общей приверженности созданию более устойчивых и климатически устойчивых образовательных систем во всем мире. Как председатель COP29 мы предлагаем включить осведомлённость о климатических изменениях в качестве измеряемого компонента в рамках оценок PISA. Этот проект выходит за рамки измерения знаний учащихся. Он поможет нам понять, насколько хорошо ученики осознают и взаимодействуют в контексте климатических проблем. Используя эту информацию, мы сможем разрабатывать более эффективную политику и стратегии преподавания, которые готовят молодых людей к будущим вызовам. Платформа PISA уже является надёжным мировым ориентиром, и новый акцент на климатическую грамотность способен вызвать изменения во всём мире", - сказал он.