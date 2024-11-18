Новая коллективная количественная цель должна учитывать потребности детей - UNICEF

БАКУ /Trend/ - Необходимо настаивать на том, чтобы NCQG (новая коллективная количественная цель) учитывала потребности детей и фокусировалась на социальных услугах.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказала заместитель исполнительного директора UNICEF по партнерству Китти ван дер Хейден в ходе "круглого стола" в рамках COP29 на тему экологизации образования и повышения климатической грамотности - 2-й ежегодной встречи Партнерства по экологизации образования.

"Очевидно, что климатическую тематику нужно интегрировать в школьные программы. Не потому, что этого хотят министры образования или такие организации, как ЮНИСЕФ, а потому, что все страны подписали Парижское соглашение. Статья 12 этого соглашения достаточно ясна. Помимо среднего образования, мы должны обратить внимание на практические профессиональные навыки, которые необходимы молодежи для участия в решении климатических проблем. Молодые люди не хотят сидеть сложа руки, они хотят работать и быть частью "зеленой" экономики, которая неизбежно становится реальностью. Именно туда должны направляться климатические инвестиции.

В настоящее время только 2,4 процента климатических инвестиций в той или иной степени учитывают интересы детей. Всем странам, включая министров образования, необходимо настаивать на том, чтобы NCQG (новая коллективная количественная цель) учитывала потребности детей и фокусировалась на социальных услугах, от которых они зависят. Иначе мы будем лишь говорить, но не предпринимать конкретных действий", - сказала она.