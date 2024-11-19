На COP29 состоится "круглый стол" на тему "зеленого" городского транспорта

БАКУ /Trend/ - 20 ноября в рамках COP29 состоится День урбанизации, туризма и транспорта. В этот день состоится министерский "круглый стол" на тему "Зеленый" городской транспорт".

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что на мероприятии будет обсуждаться развитие устойчивой инфраструктуры городского транспорта, сокращение выбросов углерода.

Ведущие города мира рассматривают использование электрических автобусов как один из ключевых шагов в защите окружающей среды и предотвращении загрязнения воздуха. Некоторое время назад в Баку был введен в эксплуатацию Зыхский парк электрических автобусов. В настоящее время автобусный парк состоит из 160 автобусов с электродвигателями. Эти автобусы 2024 года выпуска имеют срок службы 15 лет и пассажировместимость 83 человека.

Кроме того, в результате проведенных реформ обновляется и таксомоторный парк, в страну импортируется большое количество электромобилей. Также были доставлены 150 "plug-in hibrid" такси марки LEVC TX5.

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