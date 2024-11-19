COP for Hope: Мы надеемся на значительные результаты на COP29 - нигерийский министр

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал министр окружающей среды Нигерии Аббас Лаваль Баларабе.

Он сказал Trend, что COP29 прекрасно организована.

Министр окружающей среды Нигерии выразил надежду, что на конференции будут достигнуты важные результаты.

"COP29 прекрасно организована. Ведутся переговоры, но я не буду комментировать это. Я думаю, что этот процесс прошел справедливо. Эта COP совершенно другая, потому что здесь больше внимания уделяется финансовой сфере, что важно. Действительно, финансирование решения экологических проблем и климатических проблем - очень важные вопросы, и мы здесь для этого собрались", - сказал он.

Аббас Лаваль Баларабе отметил, что на конференции в Дубае стороны очень надеялись прийти к соглашению по финансовому вопросу, касающемуся климата. "Было много обещаний. В частности, большое внимание уделялось проблемам Африки. Я также заявил, что мы должны сделать так, чтобы по возвращении домой могли поделиться достигнутыми результатами.

На встрече на высшем уровне, которую мы проводим сейчас, была отмечена финансовая поддержка в размере 200-300 миллиардов долларов как вклад в борьбу с климатическим кризисом в Африке. Думаю, для Африки этого будет недостаточно. Потому что у нас много проблем", - подчеркнул министр.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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