Внедрение новых технологий в борьбу с изменением климата может упростить работу - тувалийский политик

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал тувалуйский политик и активист по изменению климата - Майна Вакафуа Талия.

В своем заявлении Trend он отметил, что внедрение новых технологий в борьбу с изменением климата может упростить работу.

Политик подчеркнул, что люди в Тувалу серьезно страдают от изменения климата, и COP29 предоставил возможность донести эти проблемы до широкой общественности.

"Мы благодарны Азербайджану за предоставленную возможность. Я возлагаю большие надежды на переговоры в последние несколько дней. Для нас в Тихом океане есть серьезные опасения по поводу климата. На COP29 появилась возможность обсуждения и доведения этих вопросов до широкой общественности. Наша позиция по вопросам, связанным с выживанием нашего народа, однозначна. Конечно, мы демонстрируем нашу приверженность обязательству 1,5°C в соответствии с Парижским соглашением и будем продолжать это делать, а внедрение новых технологий в борьбе с изменением климата может облегчить нашу работу. Вопросы использования новых технологических инструментов будут рассмотрены сегодня вечером.

Этот COP также называется финансовым. Здесь ведутся серьезные дискуссии о финансах. Но немного сложно сказать, какие результаты будут получены в итоге",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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