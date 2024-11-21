Планета сталкивается с рядом беспрецедентных проблем - Гретель Агилар

БАКУ /Trend/ - Планета сталкивается с рядом беспрецедентных проблем, и решения, которые мы ищем, не будут найдены в одиночестве, в политике, науке или подходе к действиям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила генеральный директор Международного союза охраны природы (МСОП) Гретель Агилар во время выступления на мероприятии, организованном президентством COP29 совместно с МСОП.

Она отметила, что ведутся дискуссии по изучению одной из самых актуальных проблем современности - утраты биоразнообразия, изменения климата и взаимосвязи между правами коренных народов и коренных общин.

"Мы здесь сегодня, потому что знаем, что в основе отношений между климатом и людьми лежат глубокие знания, опыт и системы управления, которые тысячелетиями развивались коренными народами. Эти знания, глубоко связанные с землей, водой и небом, представляют собой не только хранилище древних практик. Это живая, развивающаяся мудрость, которая может направить нас к более гармоничному и устойчивому будущему. Работа нашего Союза основана на базовом понимании единства природы и человека.

Без человека невозможно сохранение природных ресурсов. Ни одна цель не может быть достигнута без участия коренных народов. Таким образом, наше выживание связано со здоровьем экосистем, от которых мы зависим, этот факт был известен на протяжении веков коренным народам, которые питались, защищали и управляли этими экосистемами задолго до того, как мы формализовали концепции сохранения или устойчивости", - добавила она.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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