Существует значительный потенциал для совместных действий в решении вопросов, связанных с водной тематикой - ООН

БАКУ / Trend/ - Существует значительный потенциал для совместных действий в решении вопросов, связанных с водной тематикой, в период до следующей конференции в Бразилии.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал руководитель водного мандата генерального директора Глобального договора ООН Джейсон Мориссон за круглом столом высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата".

"Безусловно, признавая ценность и необходимость более тесного взаимодействия между COP (Конференциями сторон), важно поддерживать активность между самими конференциями и укреплять связи между партнёрами не только на национальном и международном уровнях, но и на уровне речных бассейнов. Именно на этом уровне многие компании осознают необходимость действий в области управления водными ресурсами, выходя за рамки своей роли в продвижении ускоренных мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Риски, связанные с водными ресурсами, усугубляемые изменением климата, обычно проявляются в регионах с дефицитом воды. Здесь надёжность водоснабжения оказывается под угрозой, или же наводнения и катастрофические события нарушают непрерывность бизнеса. Таким образом, возникает огромный потенциал для коллективных действий в период до следующей конференции в Бразилии", - отметил он.