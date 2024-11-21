UNEP намерена активно сотрудничать с коллегами по трем конвенциям - Ингер Андерсен

БАКУ / Trend/ - UNEP намерена активно сотрудничать с коллегами по трем конвенциям (NDCs, NAPs, NBSAPs).

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия)

"Мы намерены активно сотрудничать с нашими коллегами по трем конвенциям, поддерживая государства-члены, чтобы гарантировать, что техническая помощь, предоставляемая на уровне стран, будет усилена и скоординирована. Это позволит создать прозрачную и улучшенную систему отчетности. Нет причин дублировать данные, которые уже записаны в отчетах по биоразнообразию, отчетах по климату. DART (инструмент отчетности по Конвенции о биоразнообразии) — важный инструмент, который позволяет вести отчетность на единой платформе. Мы в UNEP должны взять на себя задачу интеграции других конвенций. Мы понимаем, что усилия на уровне стран должны быть сосредоточены на действиях, а не на отчетности. Давайте упростим это, сделаем процесс синхронным, нефрагментированным. Это то, что предлагает "Рио-трио", и я очень надеюсь, что эти решения будут отражены в каждой из конвенций, чтобы облегчить процесс отчетности для стран", - подчеркнула она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.