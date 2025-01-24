Вице-президент bp назвал сроки начала строительства солнечной электростанции в Джабраиле

БАКУ/Trend/- В текущем году начнется физическое строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джабраиле - "Шафаг" (Sunrise).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«Процесс идет: работы по разминированию завершены, технико-экономическое обоснование готово, договорные обязательства подписаны. Ожидается окончательное инвестиционное решение (FID), которое должно быть принято в этом году. После этого начнутся дальнейшие процессы, включая подрядные контракты. На данный момент осталось завершить процесс сертификации. После его завершения будет определен выбор оборудования, сроки и объемы поставок. Логистические вопросы, такие как инфраструктура и транспортные маршруты, также находятся в стадии оценки. Строительные работы начнутся уже в этом году. В зависимости от вышесказанного будет определен график строительства», - сказал он.

Напомним, что министерство энергетики Азербайджана и bp подписали соглашение о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне в июне 2022 года.

20 сентября 2023 года bp, SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания (AIC) подписали Соглашение о присоединении, в котором изложено их обязательство участвовать в проекте Sunrise по строительству солнечной электростанции.

19 октября 2023 года энергетическая компания Shafaq (Jabrayil) Solar Limited для реализации этого проекта открыла свое представительство в Азербайджане.