В эфирном пространстве Азербайджана проведут комплексную профилактику

31 августа 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В эфирном пространстве Азербайджана третьего сентября будет проведена комплексная профилактика, сообщил Trend в пятницу источник на телекоммуникационном рынке страны.

В связи с комплексной профилактикой вещание телеканалов и радиостанций будет временно приостановлено с 06:00 до 15:00.

Профилактические работы в эфирном пространстве проводятся в соответствии с утвержденным ранее расписанием, которое составляется в конце каждого года (с учетом мероприятий на предстоящий год) и согласовывается со всеми телерадиокомпаниями Азербайджана.

Согласно расписанию, в 2018 году было предусмотрено проведение четырех комплексных профилактических работ. Первая комплексная профилактика была проведена пятого февраля, вторая - 11 июня. Очередные работы по комплексной профилактике в этом году пройдут третьего сентября и третьего декабря.

Профилактические работы делятся на две категории: комплексные и обычные. Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и завершая антеннами. Процедура является необходимой во избежание технических проблем, так как вещательное оборудование работает круглосуточно без остановки.

Обычная профилактика проводится по желанию частных телерадиокомпаний.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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