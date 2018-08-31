В эфирном пространстве Азербайджана проведут комплексную профилактику

БАКУ /Trend/ - В эфирном пространстве Азербайджана третьего сентября будет проведена комплексная профилактика, сообщил Trend в пятницу источник на телекоммуникационном рынке страны.
В связи с комплексной профилактикой вещание телеканалов и радиостанций будет временно приостановлено с 06:00 до 15:00.
Профилактические работы в эфирном пространстве проводятся в соответствии с утвержденным ранее расписанием, которое составляется в конце каждого года (с учетом мероприятий на предстоящий год) и согласовывается со всеми телерадиокомпаниями Азербайджана.
Согласно расписанию, в 2018 году было предусмотрено проведение четырех комплексных профилактических работ. Первая комплексная профилактика была проведена пятого февраля, вторая - 11 июня. Очередные работы по комплексной профилактике в этом году пройдут третьего сентября и третьего декабря.
Профилактические работы делятся на две категории: комплексные и обычные. Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и завершая антеннами. Процедура является необходимой во избежание технических проблем, так как вещательное оборудование работает круглосуточно без остановки.
Обычная профилактика проводится по желанию частных телерадиокомпаний.
(Автор: Гусейн Велиев)
Твиттер: @h_veliyev
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