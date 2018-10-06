Центр «Barama» компании Azercell оказал поддержку школьникам в рамках проекта «Построй будущее» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Barama» при ООО «Azercell Telekom» продолжает принимать активное участие в проектах и мероприятиях, направленных на поддержку развития образования и успешной карьеры молодежи в Азербайджане.

На этот раз Центр выступил в качестве партнера проекта «Построй будущее: планирование и развитие карьеры в школах», реализуемого при финансовой поддержке ООО «Chevron-Хазар» и организационной поддержке «Junior Achievement Azerbaijan». Цель проекта была направлена на то, чтобы проинформировать участников о потребностях современного рынка труда, различных профессиях и деловом мире и поддержать их в выборе специальности, которая соответствует их навыкам и интересам, и помочь им рационально определить их карьерный путь. На встрече, организованной в Центре инноваций и предпринимательств «Barama» с участием 30 учеников, школьники получили возможность познакомиться поближе с деятельностью Центра. Сотрудники «Barama» рассказали о стартап и молодежных проектах, реализованных на данный момент, а также о возможности успешной карьеры, новых специализациях, важности профессионального обучения, деловой этики и ценностей на рабочем месте, роли инноваций на современном рынке труда. В конце встречи сотрудники Центра также ответили на интересующие школьников вопросы. Стоит отметить, что данный проект, реализуемый с 2015 года при поддержке министерства образования, к настоящему времени привлек сотни учащихся общеобразовательных учреждений в Баку к учебной программе «Сознательная карьера».

Для сведения отметим, что с момента создания Центр инноваций и предпринимательства «Barama» реализовал ряд интересных проектов для школьников с целью повышения их знаний и навыков. Организация семинаров и тренингов, реализация программ летних и зимних школ, поддержка школьников на курсах подготовки к Олимпиадам являются одним из основных направлений деятельности Центра «Barama».

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48-процентную рыночную долю в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80 процентов территории страны (за исключением 20 процентов оккупированных территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугe. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат “İnvestors İn People” (Инвесторы в людей).

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