Азербайджан предпринимает все шаги для минимизации киберугроз – министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уделяется особое внимание кибербезопасности и предпринимаются все шаги, чтобы свести киберугрозы до минимума.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на VI Региональном форуме по интернет-управлению, посвященном кибербезопасности.

По словам министра, новые технологии открывают путь к новым видам преступлений, с каждым годом растет число киберпреступлений. Учитывая это, в Азербайджане была подготовлена стратегия по кибербезопасности на 2019-2024 годы.

Как отметил Гулузаде, благодаря информационным технологиям, экономика Азербайджана перешла на новый уровень, а отношения между государством и гражданами стали более прозрачными.

Информационные технологии и интернет, продолжил министр, играют особую роль в развитии страны. По словам Гулузаде, сегодня более 80 процентов населения страны пользуется интернетом, из них 76 процентов широкополосным интернетом.

Говоря о сотрудничестве с Программой развития ООН, министр отметил, что организация поддерживает программы в сфере ИКТ, реализуемые в Азербайджане.

«Эти программы способствуют устойчивому развитию в стране», - добавил Гулузаде.

В среду в Баку в рамках «Недели кибербезопасности» проходит VI Региональный форум по интернет-управлению на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность». Организаторами мероприятия являются министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Программа развития ООН. Форум собрал местных и зарубежных экспертов, которые обсудят текущую ситуацию и предстоящие задачи в сфере обеспечения кибербезопасности, безопасный интернет, инновативные решения в сфере кибербезопасности и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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